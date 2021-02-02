В Самарской области 300 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки 300 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В Самарской области регулярно находят порядка трехсот заразившихся. Ранее количество новых случаев несколько снизилось, однако, сейчас снова выявляют примерно по три сотни за сутки.

Всего с начала пандемии заразились 40 903 человек. Из них вылечились 37 599, в том числе, 249 - за прошедшие сутки.

Умерло 830 заразившихся, зафиксировано шесть новых летальных случаев.

В целом по стране 16 643 новы случаев заражения коронавирусом за сутки, за все время заболели порядка 3,8 млн.

В Самарской области продолжается вакцинация, мобильный прививочный комплекс откроют в Рощинском. Там располагается миротворческая бригада, которая направлялась в Нагорный Карабах.