В Самаре школьник поджег одноклассницу

У школьницы пострадала только одежда

В Самаре школьник поджег свою одноклассницу после конфликта. Об этом говорится в сообщении прокуратуры по Самарской области.

Как выяснилось, двое учеников поссорились из-за успеваемости в школе. После уроков они вышли на внешкольную территорию, где ученик облил куртку одноклассницы антисептиком и поджег. Повреждения получила только одежда - ребенок не пострадал.

Этот случай произошел 25 января. На следующий день родители девочки обратились в полицию. Проводится доследственная проверка, которую взяла на контроль прокуратура.