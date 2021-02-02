В Самаре злая собака покусала полицейского, который прибыл по сигналу об агрессивном животном

Стражу порядка в больнице диагностировали укушенную рану кисти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарских полицейских попросили укротить злую собаку, но в борьбе между законом и животными инстинктами победил зверь. ЧП произошло вечером 29 января в Куйбышевском районе Самары.

- Вызов по линии 02 к нам поступил около 9 часов вечера, на место отправили наряд патрульно-постовой службы полиции, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах.

В патруле были двое: девушка и молодой человек. Едва они вышли из патрульного автомобиля, как тут же появился агрессор – весьма активный пес неизвестной породы. 27-летний полицейский заслонил собой напарницу, и собака вцепилась ему прямо в руку. Отогнали зверя с большим трудом, а стражи порядка после этого поехали в больницу.

Где сейчас собака, доподлинно не известно, по факту ЧП в полиции проводят проверку. Вот только кого будут привлекать к ответственности за укус полицейского, пока не ясно.