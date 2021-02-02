В Тольятти и Самаре больше всего новых заболевших Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Тольятти выявили 92 новых случая заражения коронавирусом, в Самаре - 78. Об этом говорится в сообщении регионального оперштаба.

На остальных территориях значительно меньше заболевших. Помимо Тольятти и Самары больше всего выявили в Новокуйбышевске (14), Волжском районе (12), а также Сызрани и Чапаевске, где по десять. Всего в регионе за сутки 300 новых случаев.

Умерли шесть человек, в том числе, пять женщин в возрасте от 58-ми до 83-х лет и один 77-летний мужчина. У большинства из них были сопутствующие заболевания.

С начала пандемии коронавирусом в Самарской области заразились 40 903 человека, из них вылечились 37 599, умерли 830 человек.