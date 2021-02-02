Энергетики снова будут начислять пени за просроченные платежи

Самарцам вновь будут начислять пени Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"ЭнергосбыТ Плюс" возобновляет взыскание пени. Об этом говорится в сообщении компании.

В квитанциях за январь включены пени, которые были начислены за просроченные платежи до 6 апреля 2020 года. Ранее в соответствии с постановлением правительства РФ действовал мораторий на пени. Это было сделано, чтобы не отключать от коммунальных услуг граждан в период самоизоляции во время пандемии. При этом сохранялась обязанность ежемесячно платить по вновь начисляемым платежам.

С 1 января наступившего 2021 года пени вновь начисляются.

Кроме того, мораторий действовал и на поверку индивидуальных приборов учета, срок которой истек после 1 января 2020 года. Если поверку не провести сейчас, в следующей платежке расчет будет производиться по нормативу.

Ранее "КП-Самара" рассказывала, почему жителям выставляются счета за установку общедомовых приборов учета тепла. В дальнейшем сообщалось, что самарцам хотят помочь с их оплатой.