Коммунальщики снова могут отключить канализацию за просроченные платежи

Самарцы увидят пени уже в январских квитанциях Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В "РКС-Самара" вновь будут начислять пени за просроченные платежи. Об этом говорится в сообщении компании.

С апреля 2020 года в соответствии с постановление правительства РФ действовал мораторий на начисление пени за просроченные платежи. Мораторий был установлен в период самоизоляции во время пандемии, когда многие граждане не могли выйти на работу. С 1 января 2021 года мораторий не действует.

Как отмечают в "РКС-Самара", пени будут уже в январских квитанциях. Также в компании напоминают, что перестал действовать мораторий на отключение должников от коммунальных услуг. Поэтому коммунальщики могут отключать потребителей от канализации при наличии неоплаченных платежей.

Ранее энергетики сообщили, что возобновляют взыскание пени.