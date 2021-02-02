«Копейка» за 15 миллионов рублей: в Тольятти продают эксклюзивный ретро-автомобиль

Синяя малолитражка имеет пробег всего в 62 км Фото: авто.ру

Житель Тольятти выставил на популярном сайте объявление о продаже коллекционного автомобиля ВАЗ-2101 за 15 миллионов рублей. Ретро-авто было выпущено в 1972 году, и на сегодняшний день в нем открывалась лишь одна водительская дверь.

- За 49 лет на автомобиле открывалась одна водительская дверь и капот остальное всё под пломбами, - пишет автор объявления.

Синий седан с пробегом 62 км, по словам продавца, до сих пор имеет в салоне запах нового автомобиля, будто он совсем недавно был выпущен с конвейера.

Технические характеристики коллекционной «копейки»: двигатель 1,2 л, 64 л.с., механическая коробка передач, задний привод. Это ранний выпуск ВАЗ-2101, поэтому в автомобиле не предусмотрены ремни безопасности.

- Коллекционный автомобиль в таком состоянии единственный в продаже, - говорит владелец из Тольятти.

Автомобиль был выставлен на продажу в октябре прошлого года и на сегодняшний день объявление имеет более 100 тысяч просмотров. Однако желающих приобрести «копейку» за такую цену пока что не нашлось.