Священника из Оренбургской области уличили в совращении и спаивании детей

В ближайшее время дело передадут в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи Оренбургской области закончили разбираться в уголовном деле 41-летнего иеромонаха из Асекеево. Его обвиняют в преступлениях сексуальной направленности против детей.

- Мужчине вменяют три эпизода. Среди них насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних и вовлечение ребенка в систематическое употребление спиртной продукции, - сообщили в региональном СУ СК.

По информации orenday.ru, злоумышленник указом Епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия отстранен от священнослужения на время следствия. Сам фигурант, являвшийся настоятелем 11 приходов Асекеевского района, находится под стражей. По версии следствия, преступления совершались с начала 2019 и по февраль 2020 года. В ближайшее время дело начнут рассматривать в суде.