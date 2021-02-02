В «Новой Самаре» завершили строительство школы: смотрим фотографии изнутри

Елена Лапушкина посетила школу в "Новой Самаре" Фото: администрация Самары

В микрорайоне «Новая Самара» завершили строительство школы №68 на 1200 мест. Уже в конце 2020 году здание ввели в эксплуатацию, начали поставку мебели и оборудования. Мэр города Елена Лапушкина посетила новую школу в Красноглинском районе Самары и оценила современное оборудование и просторные помещения в образовательном учреждении.

В новой школе просторные светлые помещения

Трехэтажное здание школы, которой уже присвоили номер 68, достаточно просторное, чтобы 1200 детей смогли учиться в одну смену. На первом этаже располагаются гардеробные, медпункт, столовая, административные помещения и спортивный зал.

На втором этаже – актовый зал на 600 мест со сценой и костюмерной. Также здесь есть библиотека.

Актовый зал на 600 зрителей с отдельным помещением под костюмерную

Также в новой школе предусмотрены классы с интерактивными досками и мастерские с самым современным оборудованием для проведения уроков технологии.

Классы оснащены современным оборудованием

Рядом со школой построены спортивные площадки и проведено благоустройство. В настоящее время продолжается оснащение учебных классов школы, спортивного зала и мастерских мебелью и оборудованием.

Власти города планируют начать проводить занятия в новой школе уже с 1 апреля этого года.

- В здании школы начнут проводить занятия и кружки в рамках дополнительного образования. В их числе - ландшафтный дизайн, столярное мастерство, театральное искусство и танцы, - рассказали в администрации Самары.

Глава города Елена Лапушкина отметила, что школа очень современная и прекрасно оснащена и технологически оборудована. По её словам, этот объект был самым долгожданным и востребованным.

- Очень надеюсь, что ученики этой школы с огромным удовольствием и интересом будут получать здесь знания, заниматься спортом и искусством и смогут добиться больших успехов, - подвела итог Елена Лапушкина.