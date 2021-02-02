В Тольятти создаются Советы собственников помещений для решения вопросов ЖКХ

Для участия в Советах будут привлекать председателей ТОСов, старших по домам, инициативных граждан и экспертов

В Самарской области под эгидой «Единой России» создают Советы собственников жилых и нежилых помещений. На этих площадках обычные люди смогут решать проблемы в сфере ЖКХ, в которых разобраться может далеко не каждый. Для участия в одном из первых Советов привлекались председатели ТОСов, старшие по домам и инициативные граждане.

Депутат Самарской губернской думы, зампредседателя комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков рассказал, что в Автозаводском районе Тольятти необходимость повышения ЖКХ-грамотности назрела давно. Старшие по дому научатся взаимодействовать с управляющими организациями, работать с документацией и обретут другие необходимые навыки. Также депутат считает, что Советы помогут выявлять недобросовестные управляющие компании и позволят находить пути, как менять организацию.

Как отметил руководитель регионального исполкома отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Холин, работа таких Советов также позволит усилить активность жителей в участии в программах по созданию комфортной городской среды.

«Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, безусловно, заинтересован в том, чтобы количество средств, которые приходят в регион на благоустройство, увеличивалось. Но если заявки не прошли согласование на уровне дома, то все это бесполезно. ЖКХ-контроль – это федеральная система, которая имеет соответствующие договорные отношения и с фондом реформирования ЖКХ, и с министерством строительства. Она является уполномоченной общественной структурой, которая призвана способствовать повышению грамотности населения в коммунальных вопросах, оказать помощь и поддержку активу конкретного дома. Поэтому мы с удовольствием будем поддерживать их и, я уверен, что вместе у нас получится сделать очень многое в этом направлении», - сказал Холин.

Председателем структуры станет Максим Бухтояров, основатель проекта «Школа главного потребителя». Руководитель организации «ЖКХ Контроль» Виктор Часовских сообщил о том, что работа совета будет осуществляться в режиме совместного диалога. Дмитрий Холин предложил проводить совещания с применением формата видео-конференции, чтобы больше участников смогли озвучить интересующие их вопросы.