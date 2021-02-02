Самарское научно-производственное предприятие задолжало государству более 78 миллионов рублей

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственным отделом по городу Новокуйбышевск Самарской области возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ в отношении руководства ООО НПП «Агросфера», которые уклонялись от уплаты налогов.

По материалам уголовного дела, руководство самарского предприятия, в период с 2015 года по 2017 год, путем включения в налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о мнимых сделках с контрагентами, уклонилось от уплаты налогов на сумму более 78 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Правоохранительные органы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.