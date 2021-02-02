«АвтоВАЗ» сокращает производство самого популярного отечественного автомобиля в России

"Гранту" начали выпускать в 2011 году

На «АвтоВАЗе» грядет новая реорганизация. Как сообщили в новостном паблике AvtoVAZnews, с 1 марта текущего года план по сборке автомобилей марки LADA «Granta» существенно сократиться, что повлечет за собой неминуемые увольнения сотрудников.

- Для работников "СКП-КАЛИНА" наступают тяжёлые времена. План сборки автомобилей "Granta" сокращается с 47 до 39 единиц в час, - сообщили администраторы группы Вконтакте.

В связи с этим, на предприятии оказалось 600 избыточных рабочих мест. Как выяснилось, списки работников, кто должен будет покинуть предприятие, уже составлен. В основном это сотрудники в возрасте от 55 лет и старше. Сокращение штата предполагает перевод в другие производства или увольнения по согласию сторон.

- По сведениям из наших источников, на 2021 год запланировано сокращение численности постоянно работающих на «АвтоВАЗе» на 3000 человек. При возникновении потребности в рабочих, будут набирать персонал по срочному трудовому договору, - рассказали администраторы группы.