Россельхозбанк составил рейтинг востребованности техники для АПК

В разделе техники для животноводства аграрии чаще всего проявляют интерес к кормоуборочным комплексам Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Первый в России специализированный B2B-маркетплейс сельхозтехники в составе экосистемы Своё Фермерство более чем втрое увеличил ассортимент для аграриев за три месяца с момента запуска. Предложение уже превышает 3500 наименований. Россельхозбанк исследовал спрос и составил рейтинг самой востребованной техники в агробизнесе.

Лидирующие позиции среди техники для растениеводства занимают зерноуборочный комбайны, на них приходится порядка 50% спроса в данной категории. Также популярностью пользуется техника для обработки почвы, очистки зерен и семян, косилки и подборщики. Кроме того, аграрии интересуются зерносушилками, жатками, техникой для уборки и посадки картофеля.

При сравнительно небольшом спросе относительно других подкатегорий хорошую динамику показывают виноградоуборочные комбайны.

В разделе техники для животноводства аграрии чаще всего проявляют интерес к кормоуборочным и кормозаготовительным комплексам (50% спроса в категории), в частности – пресс-подборщикам.

Помимо специализированной техники маркетплейс предлагает и машины общего профиля, среди которых наиболее популярны тракторы, полуприцепы и прицепы и погрузчики.

Новым этапом развития маркетплейса стало создание раздела вторичного рынка сельхозтехники, который сейчас активно пополняется, и предложения по продаже деталей и запчастей, куда уже добавлено более 3500 наименований комплектующих.

- У российского сельского хозяйства существует потенциал наращивания обеспеченности аграриев техникой и машинным оборудованием. Это, в свою очередь, является точкой роста эффективности АПК. Поэтому маркетплейс отвечает запросу бизнеса и пользуется заслуженной популярностью: на него приходится 20% всех просмотров сервисов экосистемы Своё Фермерство. Сервис удобен тем, что предлагает покупателю широкий выбор в самом разном ценовом диапазоне. Сейчас мы ожидаем, что к началу второго квартала спрос внутри маркетплейса будет смещаться в сторону почвообрабатывающей и посевной техники в связи с началом сезонных работ. И я рада, что предложение подходящей техники растет в первую очередь за счет все более активного участия лидеров рынка, – комментирует директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.

В частности, в модельном ряде тракторов – самой популярной категории техники – наибольший интерес вызывают ООО «КЗ «Ростсельмаш» и АО «Петербургский тракторный завод».

В авангарде спроса среди стран-производителей техники для животноводства выступают Россия и Беларусь. При этом у аграриев есть возможность приобрести технику из США, Германии, Канады, Китая и других стран дальнего зарубежья.

Приоритетным направлением развития маркетплейса сельхозтехники на ближайшее будущее станет расширение каталога запчастей и навесного оборудования.