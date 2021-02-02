Пьяный житель Самарской области вонзил нож в грудь своего друга

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кинель-Черкасском районе Самарской области мужчина зарезал своего товарища после ссоры. Трагедия произошла в селе Александровка вечером, 9 сентября прошлого года. Как установило следствие, двое местных жителей распивали спиртные напитки, а через какое-то время между мужчинами возник скандал. В результате один из друзей нанес другому удар ножом в грудь.

- После совершения преступления нападавший вызвал скорую помощь и сотрудников полиции, но спасти потерпевшего не удалось и он скончался на месте происшествия, - рассказали в областной прокуратуре.

В зале суда нападавший полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в колонии строгого режима. В настоящее время приговор в законную силу не вступил.