На одной из автозаправок в Тольятти заливали некачественный бензин

Директор АЗС заплатит штраф в полмиллиона рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Автозаводского района г. Тольятти совместно с активистами Общероссийского народного фронта выявили нарушения требований технического регламента на АЗС ООО «Садовод». Топливо с этой автозаправки было исследовано в лабораторных условиях, где установили двукратное превышение серы.

- Лабораторные исследования полученных образцов были проведены АО «СНПЗ». Эксперты установили, что автомобильное топливо марки АИ-92-К5 не соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза № 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» не соответствует обязательным требованиям по содержанию массовой доли серы – 20,8 мг/кг при норме не более 10 мг/кг, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Директору ООО «Садовод» было вынесено представление об устранении допущенных нарушений, а также вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.43.1 КоАП РФ.

Приволжское межрегиональное территориальное управление Росстандарта рассмотрели постановление региональной прокуратуры и привлекли к административной ответственности директора ООО «Садовод». Предприятию назначено наказание в виде наложения штрафа в размере 500 тысяч рублей.