Печь с трещиной и розетка с тройником: самарцам рассказали, чего опасаться этой зимой

При проведении профилактики особое внимание уделяют жителям частного сектора Фото: Александра БУДАЕВА

- В холода всегда увеличивается нагрузка на электросети: люди включают в одну розетку много бытовых приборов, происходит перегрузка, которая приводит к аварийному режиму работы электросетей и возгоранию, - объясняют сотрудники надзорной деятельности самарцам, чем могут быть опасны так называемые «тройники». Одно дело, если вы подключили в одной розетке три лампы, другое – если речь идет об обогревателях.

С начала отопительного сезона в Самаре уже произошло 934 пожара, в которых погибли 25 человек и пострадали еще 35, в том числе трое детей.

Сотрудники отдела надзорной деятельности регулярно проводят рейды вместе с полицией, администрацией и органами опеки Фото: Александра БУДАЕВА

- Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, - констатирует начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о.Самара Евгений Попов. – Поэтому сотрудники нашего отдела регулярно проводят рейды вместе с полицией, администрацией и органами опеки. Мы объясняем людям правила пожарной безопасности в быту, правила эксплуатации газового, печного и электрического оборудования, а также, что нужно делать при возникновении пожара.

По словам Попова, особое внимание при этом уделяют частному сектору. Ведь многоквартирные жилые дома подлежат надзору, пожарные периодически проводят там проверки, плюс получают сигналы о неисправностях как от управляющих компаний, так и от жильцов. Другое дело – частный сектор. С проверкой туда не придешь – частная ведь территория, да и закон такие дома относит к категории низкого риска. Поэтому профилактическая работа здесь особенно важна.

По словам Евгения Попова, основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

Как избежать пожара

1. Не оставляйте без присмотра электрические приборы, если это не предусмотрено инструкцией завода-изготовителя.

2. Обращайте внимание на количество электроприборов, включенных в одну сеть

3. Следите за исправностью электроприборов, обращайте внимание на их нагрев

4. Нельзя эксплуатировать печи без присмотра или поручать следить за ними детям

5. Нельзя складывать горючие материалы на притопочный лист

6. Нельзя перекаливать печь

7. По окончании отопления золу, которую выгребли из печи, необходимо всю залить водой

8. Если на печи появились следы сажи, дыма, трещины, ее эксплуатировать нельзя

9. Дымоходы нужно чистить своевременно

Специалисты просят соблюдать простые правила безопасности Фото: Александра БУДАЕВА

ЗАПИШИТЕ НОМЕРОК

При возникновении пожара звоните 01 или 101.

Представьтесь, назовите точный адрес пожара, уточните, что горит.

Примите меры к эвакуации людей

Попробуйте потушить пожар своими силами, если это возможно