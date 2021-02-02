Дмитрий Азаров и руководитель УФНС России по Самарской области обсудили объем налоговых поступлений за 2020 год

В правительстве подвели итоги совместной работы с УФНС за 2020 год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области провел рабочее совещание с руководителем УФНС России по Самарской области Ольгой Криковой. Стороны обсудили задачи на текущий год и подвели итоги 2020 года. По распоряжению главы региона, правительство Самарской области совместно с УФНС проводят масштабную работу по наращиванию бюджетов за счет налоговых поступлений, что позволяет увеличивать расходы на социальные обязательства.

В настоящее время ведется активная работа по выводу бизнеса в Самаре из «тени». Для предпринимателей создаются привлекательные условия для ведения легального бизнеса, а также для инвестиций. Также по поручению Дмитрий Азарова усилена работа по повышению собираемости налогов.

Губернатор подчеркнул, что объединить усилия необходимо не только с региональной властью, но и с муниципалитетами.

- С точки зрения наполнения муниципальных бюджетов есть колоссальный потенциал, потенциал не до конца использованный, в первую очередь связанный с налогом на имущество, - отметил Дмитрий Азаров.

Глава региона поручил провести расширенное совещание со всеми главами муниципальных образований, где будут поставлены необходимые задачи.

Руководитель УФНС региона Ольга Крикова рассказала, что благодаря совместной работе в непростой 2020 год удалось добиться того, что налоговые отчисления от Самарской области в консолидированный бюджет Российской Федерации составили более 511 миллиардов рублей.

- Налогоплательщики Самарской области перевели 249,5 млрд рублей, что на 3,3 млрд больше по сравнению с 2019 годом, - отметила Ольга Крикова.

Дмитрий Азаров пожелал сохранить такую тенденцию к росту и в текущем году.