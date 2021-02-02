На трассе М-5 в Самарской области сняли ограничения на движение грузового транспорта

На М-5 восстановили движение большегрузов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что вечером, 2 февраля, было снято ограничение на движение грузового транспорта на трассе М-5 «Урал».

- По информации ФКУ «Приволжуправтодор» с 18 час. 00 мин. 02.02.2021 на участке с 29 км. по 132 км. автодороги М5 «Урал» ограничения движения для грузового автотранспорта в Самарской области сняты, - сообщили в региональном МЧС.

Ранее областное правительство сообщило, что движение на подъезде к Оренбургу временно ограничено.