В Самаре «Предприятие тепловых сетей» объединили с компанией «Т Плюс»

Все его сотрудники продолжат работу в объединенной структуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре прошла консолидация двух теплоснабжающих организаций. Как сообщили представители самарского филиала ПАО «Т Плюс», с февраля текущего года «Предприятие тепловых сетей» вошло в состав объединенной структуры публичного акционерного общества.

Такое решение было принято в рамках перехода на новую модель рынка тепла по методу «альткотельной», что обеспечит успешную реализацию масштабной инвестиционной программы «Т Плюс». Что касается «ПТС», то все их обязательства будет выполнять филиал «Самарский». Таким образом, компания возьмет на себя функции Единой теплоснабжающей организации в городе.

По словам представителей теплоснабжающей организации, объединение позволит не только повысить надежность и качество теплоснабжения в Самаре, но и увеличит инвестиции. Помимо этого, объединение несет ряд и других преимуществ для города и региона в целом, например, позволит внедрить единые стандарты качества и повысится управляемость теплоснабжения за счет интеграции тепловых сетей и источников.