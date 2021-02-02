Владелец турагентства в Самаре обманным путем присвоил себе деньги клиентов

50 клиентов мошенника остались без отпуска и денег Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владелец туристического агентства в Самаре обвиняется в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Как стало известно, осенью 2019 года директор организовал продажу туристических туров во Вьетнам, Доминикану и Чехию, но не собирался отправлять в вояж жителей Самары.

По версии следствия, учредитель турфирмы поручил своим сотрудникам продавать туры, а деньги от клиентов переводить ему на личную карту. Похищенными средствами он распоряжался на свое усмотрение.

- В числе потерпевших по уголовному делу 50 граждан, которым причинен ущерб на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По факту совершенных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», в отношении владельца фирмы возбуждено уголовное дело. Как сообщили в прокуратуре, материалы по этому делу будут переданы в суд после вручения обвинительного заключения.