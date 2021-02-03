Жителей Самарской области попросили оставить машины дома

В Самарской области будет снежно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области водителей попросили оставить автомобили дома в ближайшие сутки. Это связано с погодными сложностями, которые предсказали синоптики. В ближайшие сутки погодные условия станут значительно хуже: ветер усилится, температура поднимется до плюсовой.

- В этих условиях велика вероятность обледенения – как на дорогах, так и сетях электропередачи. Сохраняется вероятность ледяного дождя, которая многих регионах привела к нарушениям энергообеспечения многих объектов – социальных объектов, жилого фонда и даже промышленных предприятий, - отметили на оперативном штабе во главе с председателем правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Сейчас и сотрудники минтранса, и энергоснабжающие организации предпринимают все усилия, чтобы почистить дороги и избежать обледенения проводов.

- Особое внимание муниципалитетов мы обратили на взаимодействие с управляющими компаниям по расчистке тротуаров по своевременной их обработке противогололедными препаратами, - призвали на заседании штаба.

Важно и то, как поведут себя сами жители: их попросили по возможности оставить автомобили дома и отказаться от дальних поездок.