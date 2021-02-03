В Самарской области желтый уровень опасности из-за тумана

В Самарской области на дорогах туман Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области желтый уровень опасности и-за-за тумана. По данным Приволжского УГМС, в регионе утром в среду, 3 февраля, туман с видимостью не более 500 метров.

Температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах сильная гололедица. В ближайшие дни в регионе ожидаются осадки - снег с дождем.

В таких условиях жителей региона попросили в ближайшие дни не выезжать на машинах, поскольку ожидаются сложные дорожные условия.

Ранее в Самарской области на трассе М-5 в Сызранском районе произошло крупное ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором погибло 12 человек. Среди пострадавших был малолетний ребенок, он сейчас находится в больнице.