Ночью на уборку снега в Самаре выходило более 300 единиц техники

Ночью в Самаре убирали снег

В Самаре в ночь на среду, 3 февраля, на уборку улиц выходило 352 единицы техники, чтобы устранить последствия снегопада.

Снег вывозили 177 самосвалов. Утром на улицы вышли почти 3 тыс. дворников. В местах подтопления усиленно откачивали воду. Ночью работали четыре бойлера для откачки воды.

В Самарской области на этой неделе плюсовые температуры и сильный снег, на дорогах по утрам туман и гололедица. Власти региона просили водителей воздержаться от поездок в действующих условиях.

Ранее в Самарской области на трассе М-5 в Сызранском районе произошло крупное ДТП с микроавтобусом и грузовиком, в котором погибло 12 человек. Среди пострадавших был малолетний ребенок, он сейчас находится в больнице.