В Гранном скорректируют проект расчистки дачных участков, загрязненных мазутом

Работы на загрязненных участках в Гранном до сих пор не завершены

В Самарской области скорректируют проект расчистки дачных участков в поселке Гранный, который располагается неподалеку от Новокуйбышевска.

Два года назад на дачных участках в поселке появилось мазутное пятно на дачных участках. Работы по рекультивации по контракту с мэрией выполняла АО «НПК Клиринг Ойл», но из-за конфликтов мэрии и администрации территорию до сих пор не привели в порядок. Кроме того, часть территорий вовсе не попали в контракт и там работы не проводились.

В мэрии Новокуйбышевска прошло совещание, по результатам которого было решено скорректировать проект, говорится на сайте депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Парламентарий отметил, что работы на оставшихся участках начнутся в текущем году.