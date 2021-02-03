В Сызране парень, находящийся в розыске, пытался ограбить магазин

В Сызрани парень, который был в розыске, пытался ограбить магазин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сызране задержали 21-летнего молодого человека, который находился в розыске и пытался ограбить магазин. Об этом сообщили в Управлении Росгвардии по Самарской области.

Во время патрулирования экипаж вневедомственной охраны заметил, что у торгового павильона на улице Сергея Лазо сработал световой оповещатель. Патрульные подошли к павильону и увидели приоткрытое окно.

Как выяснилось, окно при помощи отвертки вскрыл 21-летний молодой человек, который находился в розыске. Он пытался вынести из павильона деньги и продукты.

Росгаврдейцы задержали парня и передали полицейским. В отношении него возбуждено уголовное дело по факты кражи, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Самаре вынесли приговор девушке, которая воровала в магазинах.