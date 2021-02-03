В Самаре усилят проверки масочного режима

В Самаре будут активнее проверять, носят ли горожане маски

В Самаре усилят проверки соблюдения масочного режима. Об этом стало известно по итогам заседания штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Самаре, которое провела глава города Елена Лапушкина.

В Самарской области несколько дней подряд находят порядка трехсот заразившихся, при этом ранее количество новых случаев за сутки снижалось. В областной столице наравне с Тольятти больше всего заразившихся в регионе.

Елена Лапушкина поручила надзорным органам усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, в особенности за масочным режимом. Маски нужно в обязательном порядке носить в общественных местах. Таким образом, в городе продолжат рейды по магазинам, торговым центрам, общественному транспорту и другим местам массового скопления людей.

По последним данным, в Самарской области с начала пандемии заразились 40 903 человека, из них вылечились 37 599, умерли 830 человек.