Жителям Самары рассказали, чем поможет гаражная амнистия

Неоформленный гаражи можно будет получить в собственность

Жители Самары оценили возможности, которые им даст принятие закона о "гаражной амнистии". Многие владельцы гаражей уже отчаялись в попытках оформить свое имущество, теперь же появится законный способ разорвать замкнутый круг.

- Раньше многие получали гаражи от своего предприятия. Строили гаражные кооперативы. А потом мы столкнулись с такой ситуацией: хочешь оформить гараж - тебе нужны права на землю под ним. А если хочешь оформить землю, то тебе нужен объект, который на ней построен. Замкнутый круг какой-то, - отмечает бывший председатель ГСК на улице Товарной Алексей Гункин.

С такой проблемой сталкивались многие: взносы за гараж приходится платить, а прав собственности на него нет. Новый закон поможет получить нужный документ, чтобы строение можно было подарить, получить в наследство, продать.

Как рассказали в "Единой России", сейчас проект прошел значительную доработку. В финальной версии предусмотрят дополнительные возможности для инвалидов, также будет прописана схема, как получить неоформленный гараж в наследство, если собственник уже умер.

Предполагается, что документ примут в марте 2021 года.