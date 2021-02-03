Чистить или посыпать смесью? К чему может привести отказ от реагентов на самарских дорогах

В Самарской области в этом году стали меньше использовать противогололедные материалы при ликвидации последствий снегопадов. Предпочтение на данный момент отдают механической уборке, применяя смеси только точечно. При этом на уборку выходит около 300 - 400 единиц техники, работать приходится в две смены в усиленном режиме. По новым нормативам, описанным в ГОСТ, дороги требуется очищать до черного асфальта, дело даже не столько в скорости, сколько в качестве. Можно ли сделать это без реагентов? Практика показывает, что добиться этого очень сложно. Белый снег, по которому едет большое количество автомобилей, остается таковым лишь пару минут. Под колесами автомобилей он сминается, подтаивает и превращается в крепкий накат и колею. От такого «монолита» техника начинает буксовать и ломаться.

Как говорит глава аппарата Национальной ассоциации зимнего содержания дорог Анна Климентова, если вывести технику на дороги в момент снегопада, наката можно избежать. Но для этого необходимо иметь специализированный автопарк в 5 - 6 раз больше, чем есть сейчас в Самаре. И работать техника должна непрерывно и одновременно по всему городу. Но даже выполнение этих условий не решает еще одну проблему - гололедицы.

- Гололедицу зимой визуально трудно увидеть. Но сцепление на такой дороге нулевое. В народе такие дни называют «днем жестянщика». И для многих он становится последним. Чтобы такого не случилось, в 5 утра дорожные службы рассыпают по городу 40 - 50 граммов реагентов на 1 квадратный метр, - пояснила Анна Климентова.

По словам экспертов, современные противогололедные материалы используют дозированно, и это позволяет в кратчайшие сроки избавиться от наката на дорогах. Плюс, в отличие от песка и щебня, которые применяются при уборке дорог, реагенты не оседают на проезжей части. Тогда как грязь, превращаясь при высыхании в пыль, тяжелой взвесью продолжают висеть в воздухе. А потом ею дышат горожане.