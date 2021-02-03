Крупный пожар произошел в частном доме в Самарской области

Пожарные в Кошкинском районе тушили частный дом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кошкинском районе во вторник, 2 февраля, произошел крупный пожар в частном доме. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Вызов в МЧС поступил в 17:54. В селе Нижняя Быковка горел частный дом на площади в 60 кв. метров, располагающийся на улице Молодежной. На место прибыли 6 человек личного состава и 2 единицы техники.

Пожар удалось ликвидировать в 18:50. В результате случившегося погибших и пострадавших не было. Сейчас выясняются причины произошедшего и нанесенный ущерб.

Ранее в исторической части Самары произошел пожар в частном доме. На месте происшествия был эвакуирован 21 человек.