В Самарской области снова больше трехсот заразившихся за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за прошедшие сутки выявили 301 новый случай заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

В регионе в последние дни возрастает количество заразившихся, ежедневно находят порядка 300 новых случаев. Из-за этого в Самаре усилят проверки по соблюдению масочного режима.

Всего с начала пандемии в регионе заболели 41 204 человек, из них вылечились 37 897 человек, в том числе, 298 - за прошедшие сутки. Зарегистрировано 2 новых смертельных случая, всего умерли 832 человека.

В целом по стране 16 474 новых случаев заражения в 85 регионах страны. Всего заболели 3,9 млн человек.