В Тольятти больше всего в регионе заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За прошедшие сутки в Тольятти выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Это наибольший показатель в Самарской области. Схожие цифры в Самаре, где 90 заболевших. В остальных городах и районах значительно меньше, говорится в сообщении регионального оперштаба.

Всего за сутки 301 новый случай, из них 266 выявили среди пациентов с ОРВИ и внебольничной пневмонией, 35 узнали о заражении после профосмотра.

Умерли два человека. Это 70-летний мужчина, у которого были заболевания сердечно-сосудистой системы, и 82-летняя женщина с онкологическим заболеванием.

Всего с начала пандемии в регионе заразились 41 204 человека, из них вылечились 37 897, умерли 832.