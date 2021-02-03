Дмитрий Азаров сообщил, что в Самарскую область доставили еще почти 29 тысяч вакцин от коронавируса

Дмитрий Азаров на месте посмотрел, как происходит процедура вакцинации

Глава Самарской области Дмитрий Азаров сообщил, что в регион доставили 28980 новых вакцин от коронавирусной инфекции "Гам-ковид-вак". Сегодня, в среду 3 февраля, их распределят по 137 прививочным пунктам губернии. Губернатор лично побывал в Самарской горбольнице № 4 и посмотрел, как происходит запись на вакцинацию.

Если до сегодняшнего два в клинику поступало до 230 доз вакцины, то в новую поставку должно прийти 1150. По словам главного врача учреждения Натальи Виктор, прививать будут всех желающих. Их достаточно много, только утром 16 числа на процедуру записались 16 человек.

Отвечая на вопрос Дмитрия Азарова, медики отметили, что весь процесс вакцинации занимает около 10 минут. Прививать могут до 120 человек в день.

- Нужно в ускоренном темпе работать. Поэтому мы удвоили количество прививочных пунктов в регионе, мобильные прививочные пункты организовали, чтобы люди не ждали, чтобы им было удобно пройти эту важную процедуру, - подчеркнул в свою очередь Дмитрий Азаров.

Специалисты напоминают, что вакцинация - дело важное. Она помогает сформироваться коллективному иммунитету, способному противостоять опасному вирусу. Яркий пример - вакцина от гриппа. Ее приняли 60% населения области. Результат отличный - в 2021 году ни одного случая этого вируса не подтверждено.