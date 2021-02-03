Записаться на вакцинацию от коронавируса в Самаре можно по интернету

В регионе продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. 3 февраля в регион поступила новая партия вакцин от covid-19 - почти 29 тысяч инъекций "Гам-ковид-вак".

Желающие сделать прививку могут оформить все в онлайн-режиме. Есть несколько способов - через единую электронную регистратуру региона https://er.mz63.ru/, а также на портале Госуслуг в разделе "Вакцинация от COVID-19".

- Уже изъявили желание вакцинироваться 9100 жителей региона, из них провакцинировано более 8500 человек, - сообщил глава областного минздрава Армен Бенян. - На портале Госуслуг открыт раздел "Лист ожидания". Даже при отсутствии свободных доз жители могут записаться, и как только поступит препарат, они в числе первых будут приглашены на вакцинацию.

Подобный формат действует по всей России. Проблемы с записью случаются, но в скором времени их обещают исправить.

- В ряде регионов проводится донастройка информационных систем. В ближайшее время жители этих регионов будут проинформированы о том, что услуга заработала, - объяснил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.