Дмитрий Азаров: «К концу 2024 года в Самарской области будет 12 центров амбулаторной онкопомощи»

Центры оснащены новейшим оборудованием эксперт-класса

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил центр амбулаторной онкологической помощи, который был открыт в конце прошлого года на базе Самарской городской больницы №4. Накануне Всемирного дня борьбы против рака, глава региона оценил новый центр, который обслуживает почти 157 тысяч жителей Ленинского, Самарского и Октябрьского районов Самары.

В настоящее время в регионе существует 4 таких центра, которые были открыты благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Кроме Самарской городской больницы №4, обследования на онкопатологию доступны на базе Самарской городской больницы №8, Тольяттинской поликлиники №3 и Сызранской ЦГБ.

- Открытие центров амбулаторной онкологической помощи позволит снизить нагрузку на областной онкоцентр и приблизить помощь к пациентам, - подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Планируется создать 12 таких центов в регионе же к 2024 году. Как сообщили в правительстве Самарской области, к концу 2021 года, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение», появятся еще 2 амбулаторных центра для помощи больным онкозаболеваниями в Советском и Красноглинском районах Самары.