60-летняя женщина получила травму головы при сходе наледи с крыши в Самаре

Женщина получила травму головы, но от госпитализации отказалась Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительница Самары получила ушиб мягких тканей головы во время схода снега с крыши дома в Железнодорожном районе Самары. Как рассказали в ГУ МЧС по Самарской области, женщина от госпитализации отказалась.

ЧП произошло 1 февраля, в 9 часов вечера на улице Пензенская, 72. По данным МЧС, с крыши балкона на 12 этаже многоквартирного дома сошла наледь и снежные массы травмировали проходящую мимо женщину 1960 года рождения.

Представители МЧС напоминают жителям Самары об опасности схода снега и наледи с крыш зданий. Важно соблюдать все меры безопасности, чтобы избежать травм во время оттепели в зимний период.