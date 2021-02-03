В Самаре на 2 недели раньше срока начали активно расчищать и проливать «ливневые» дождеприемники

Днем температура воздуха плюсовая, а ночью – отрицательная. Это способствует возникновению ледяных «пробок» и снежной шуги, которую необходимо пролить горячей водой

В Самаре продолжают расчищать улицы и дворовые территории от снежных накоплений. Глава Самары Елена Лапушкина поручила службам благоустройства перейти на усиленный режим работы и максимально задействовать спецтехнику и рабочую силу.

С начала сезона с улиц и дворовых территорий Самары уже вывезли более 500 тонн снега. Однако просто убрать снег с дорог, в сложившейся ситуации с погодой, недостаточно, поэтому необходимо задействовать ручной труд.

- Ради сохранения элементов благоустройства требуется еще и особая аккуратность. В частности, это касается уборки снега из-под пешеходных ограждений, у выходов на пешеходные переходы, в прилотковой части дороги возле бортового камня. То есть там, где техника не может все досконально пройти, нужна «ювелирная» работа - без ручного труда не обойтись, - отметил начальник специализированного дорожного участка по Советскому району МП г. о. Самара «Благоустройство» Сергей Федяшев.

В первые дни февраля в Самаре и области произошли температурные перепады, что привело к подтоплению на некоторых участках дорожной сети в Самаре. Коммунальщики расчищают ливневые канализации от снежных «пробок» и осуществляют их проливку, чтобы талые воды беспрепятственно уходили в канализацию.

- В этом году, в связи с погодными условиями, проливать дождеприемники начали раньше обычных сроков на 2 недели, - рассказали в городской администрации.

По словам администрации, в Самаре более 1300 решеток колодцев, которые необходимо расчистить и пролить. Коммунальные службы доставляют горячую воду в спецмашинах, по 10 кубов в каждой. Проливка необходима для поддержания работоспособного состояния системы ливневой канализации.

На участках, где не предусмотрена ливневая система, а также в низинах, оперативно организуется откачка воды специалистами МП «Благоустройство», ООО «Кедр-1», а также задействована техника МП «Инженерные системы».