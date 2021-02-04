В Самаре запустили социальный проект для помощи людям, которые оказались в сложной ситуации

В центре готовы помочь с питанием, одеждой, восстановлением документов, лечением и трудоустройством Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Самарский социальный холдинг «Ремар» выиграл президентский грант на реализацию проекта «Просто начни». Запустили его на базе Низкопорогового консультационного центра на ул.Советской Армии в Самаре. С учетом услуг, который ранее предоставлял центр, программа получается комплексной и двухэтапной.

Сначала речь идет о приеме людей, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Специалисты центра определяют, какая услуга необходима: юридическая консультация, лечение, психологическая поддержка, решение жилищного вопроса, проблем с одеждой или питанием. Далее в зависимости от возможностей центра человеку либо помогают на месте, либо перенаправляют его к «узким» специалистам или в конкретные учреждения.

Второй этап программы – это отделение социальной реабилитации, где нуждающиеся могут пройти длительный курс социальной реабилитации с возможностью проживания на территории центра. Для того, чтобы помощь была разносторонней, в центре уже сейчас работают психологи, юристы, соцработники и консультанты в разных сферах, часть из них – в качестве волонтеров.

- Уникальность проекта заключается в его конечной цели - восстановлении социального статуса обратившегося и устранении причин, которые могут привести к рецидиву, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» директор социального холдинга «Ремар» Александр Березовский. – Система бесплатной низкопороговой социальной помощи предполагает, что двери центра отрыты для людей с разными типами зависимостей, для бездомных, мигрантов, секс-работниц, для тех, кто освободился из мест лишения свободы, для ВИЧ-инфицированных, созависимых, пострадавших от тревожных расстройством и ковида – все они получат необходимую помощь.

КОНКРЕТНО:

Адрес центра: г.Самара, ул.Советской армии,120

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Время работы центра: пн-сб с 10:00-20:00