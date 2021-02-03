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Девушка из Тольятти купила водительское удостоверение в Интернете и ездила с ним

Автолюбительницу с поддельными документами остановили на посту ДПС
Наталья АРТЯКОВА
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Инспекторы сразу поняли, что водительские права жительницы Тольятти не настоящие

Инспекторы сразу поняли, что водительские права жительницы Тольятти не настоящие

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Инспекторы ДПС в Тольятти остановили на посту девушку-водителя для проверки документов. Полицейские предположили, что водительское удостоверение местной жительницы поддельное и отправили документ на экспертизу, где подозрения оправдались.

- Экспертиза показала, что водительские права, изъятые у автолюбительницы 1993 года рождения, являются подделкой. В ходе опроса, девушка призналась, что приобрела данный документ в сети Интернет, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Виновных ждет наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.