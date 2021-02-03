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В кинельской аптеке объяснили, почему не выдали лекарство тяжело больному ребенку

Его мама тратит по несколько часов на дорогу за лекарствами, но не всегда получает то, что нужно
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Мальчику нужно множество разных лекарств

Мальчику нужно множество разных лекарств

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Коле Бердникову 13 лет, и гистиоцитоз (разновидность рака) «съел» 90% его легких. Трансплантацию возможно сделать лишь в 16 лет, и то – если подходящий донор найдется. Но до этого времени мальчику еще нужно дожить.

Мама Коли, Ирина Таябина, в поликлиники и аптеки, ездит, как на работу, - с завидной регулярностью. По словам женщины, в родном поселке педиатра нет уже несколько месяцев, поэтому задача усложнилась: теперь ездить приходится за 16 км – в Кинель.

В январе ее ждал неприятный сюрприз: врач рецепты на необходимые лекарства выписал, а в аптеке их выдавать отказались – мол, нет вашего сына в списке паллиативных детей.

- Рецепт ребенку был выписан по федеральной программе. Но когда его мама пришла к нам с рецептом, этого препарата по федеральной программе в наличии не было, - объяснила корреспонденту «КП-Самара» заведующая аптечным пунктом при Кинельской ЦРБ Инна Степанова. - В такой ситуации по закону фармацевт должен ставить рецепт на обеспечение, что значит, что препарат поставят в течение 10-15 дней. Но зная, что ребенок действительно серьезно болен, фармацевт сказала: препарат в наличии есть, но по паллиативной программе, а это совсем другая полка, ведь рецепт по паллиативной программе выписывается с другим кодом.

По словам Инны Степановой, доступа к базе, где содержатся данные о паллиативных детях, у сотрудников аптеки нет. Ирину Таябину отправили переоформлять рецепт, но дома ее ждал ребенок, который то и дело начинает задыхаться, поэтому ей пришлось вернуться к нему без лекарства.

- Эта ерунда постоянно портит нам жизнь: то федеральная, то региональная, то паллиативная программа – из-за путаницы в кодах мы не получаем нужных лекарств. Как еще врач должен написать рецепт, чтобы в аптеке нам его выдали? – не понимает женщина.

Редакция «КП-Самара» уже направила запрос в региональный минздрав с просьбой разобраться в ситуации и объяснить, почему мамы паллиативных детей сталкиваются с такими сложностями.

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