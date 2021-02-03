В Промышленном районе Самары нашли 87 домов, где во дворах плохо чистили снег

Прокуратура района взяла на контроль ход своевременного и надлежащего содержания придомовой территории Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Промышленного района Самары провела проверку в сфере ЖКХ в зимний период. В ходе 38 проверок управляющих организаций, ТСЖ, ТСН, ЖСК и ЖК были выявлены множественные нарушения требований законодательства.

- В результате проверки было выявлено 87 многоквартирных домов в Промышленном районе Самары, где нарушались требования законодательства по содержанию общего имущества и дворовых проездов, - рассказали в прокуратуре.

Прокурор Промышленного района внес 38 представлений в адрес управляющих компаний, с требованием привести в надлежащее состояние вверенные им придомовые территории. Также в отношении должностных лиц были возбуждены 13 административных дел по статье 7.22 КоАП и части 2 статьи 14.1.3 КоАП.