В Самарской области будут судить тракториста, который убил ребенка косилкой

Тракториста будут судить в Федеральном районном суде Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Богатовского района Самарской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу тракториста, который прошлым летом стал виновником смерти 13-летнего мальчика. В отношении рабочего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Следствием установлено, что 18 июня 2020 года в поселке Буревестник тракторист филиала «Богатовское дорожно-эксплуатационное управление» ГКП СО «АСАДО» проводил работы по покосу травы вдоль дороги. Рабочий задел косилкой 13-летнего мальчика, который прятался в высокой траве, играя со своими друзьями. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

В настоящее время все материалы уголовного дела с обвинительным заключением прокуратуры было передано в Федеральный суд Богатовского района Самарской области для рассмотрения по существу.