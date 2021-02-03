В больницах Самарской области возобновили плановую госпитализацию для детей

Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Медицинские учреждения Самарской области полностью возобновили оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи детям. С 1 февраля все медучреждения будут оказывать помощь детскому населению региона в условиях дневного и круглосуточного стационара. Такое решение было принято с учетом эпидемиологической обстановки.

- При принятии решения учитывался тот факт, что дети редко болеют новой коронавирусной инфекцией, а если болеют, то в легкой форме, - отметил Первый заместитель министра – руководитель департамента реализации законодательства в сфере здравоохранения Сергей Вдовенко.

Переход к возвращению всех видов медицинской помощи детям в Самарской области проходил постепенно, начиная с ноября прошлого года. Так, в больницы вернули профосмотры для детей, а также возобновили оказание плановой помощи детям, которым она особенно необходима. Это, прежде всего, дети-инвалиды, дети, нуждающиеся в оказании ранней медицинской помощи.

Сергей Вдовенко отметил, что в период нестабильной эпидемиологической ситуации в регионе оказание экстренной и неотложной помощи детям проводилось в круглосуточном режиме и не прекращалось ни на минуту.