В Самарской области побит абсолютный рекорд по количеству осадков и температуре воздуха

Погода в Самаре в феврале бьет все температурные рекорды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали об очередном рекорде по количеству осадков и температуре воздуха в Самарской области. Такого теплого и снежного февраля в регионе не было очень давно.

По сообщению синоптиков, 2 февраля в Самарской области перекрыт абсолютный суточный температуры воздуха. В Сызрани зафиксирована максимальная температура воздуха 2,4 °С, последний раз максимальная температура 2,2 °С была в 1980 году.

В начале февраля синоптики зарегистрировали максимальное количество осадков в Самаре за последние 5 лет. 2 февраля, метеостанция в Самаре зафиксировала 20,6 мм осадков, а в 2016 году этот максимальный показатель составил 17,4 мм.