Хинштейн пообещал разобраться с ситуацией в «еврейском» детском саду в Самаре, где ребенка оставили в коридоре в одних трусах

Хинштейн лично встретился с мамой пострадавшего мальчика Фото: hinshtein.ru

Самарский депутат Госдумы Александр Хинштейн провел очередной прием граждан по личным вопросам. На прием пришли активисты инициативной группы родителей детей, которые посещают бывший «еврейский» детский сад №337 в Самаре. Детский сад попал в заголовки СМИ после инцидента с ребенком, которого воспитательницы выгнала за дверь в одних трусах.

Родители пожаловались депутату на «зоновские» понятия в воспитании их детей. Кроме того, родители недовольны тем фактом, что заведующая детским садом позволила «вытеснить» еврейскую общину, которая годами вкладывала деньги в развитие дошкольного учреждения.

- Осенью власти расторгли соглашение между детсадом и еврейской общиной, всю национальную символику убрали. Также отменили кошерное питание и все, что связано с национальным вопросом. Хотя это было там всегда! – рассказали представитель родительского совета на приеме у Хинштейна.

Также на личный прием к депутату пришла и сама мама пострадавшего мальчика. Она рассказала, что ее сына воспитатель оставил одного в темной раздевалке в нижнем белье. По словам матери, воспитательница это сделала в целях воспитания и поддержания своего авторитета в глазах дошкольников, а заведующая её поддержала.

Александр Хинштейн планирует обратиться к уполномоченному по правам ребенка РФ Анне Кузнецовой и к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Также депутат намерен посетить дошкольное учреждение вместе с мэром Самары Еленой Лапушкиной.

- Год назад департамент образования начал «травлю» детского сада. Я переговорил с администрацией города и они заверили меня, что в этом детсаду все культурно-воспитательные программы еврейской направленности, которые реализовывались ранее, сохранятся, - рассказал Александр Хинштейн.

Депутат отметил, что данное учреждение муниципальное с внедренной системой дополнительного образования еврейской направленности. При этом в детсад ходили дети всех национальностей, и это ни у кого не вызывало отторжения. Но, судя по последним событиям, конфликт продолжается до сих пор.

Также депутата возмутил тот факт, что жестокое наказание ребенка не вызвало у заведующей никакой негативной реакции. Кроме того, Хинштейна заинтересовал тот факт, что в детском саду недавно произошло массовое увольнение сотрудников.

- Задача государства в том, чтобы не разъединять, а объединять людей, и особенно в такой деликатной теме, как национальный вопрос. Особенно в той ситуации, когда община в течение десятилетий помогала деньгами — закупала оборудование, технику, мебель, не претендуя на то, чтобы всем этим управлять. Детский сад должен работать в интересах родителей, — сказал Александр Хинштейн.

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