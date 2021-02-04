Самарские ученые разработают специальные тесты, чтобы определять эффективность противовоспалительных препаратов

Кроме того, с помощью этого метода можно оценить, обладают ли дженерики таким же эффектом, как оригинальный препарат, а также обнаружить контрафактные лекарства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученые из Самарского медицинского университета третий год трудятся над созданием экспресс-тестов, которые позволят определить биологическую активность противовоспалительных лекарств способом in vitro, то есть в пробирке. Эти тест-системы позволят вне организма понять, подходит ли данный препарат тому или иному человеку или нет, без экспериментов со здоровьем.

Инициатором разработки выступила ведущий научный сотрудник научно-производственного центра «Самарский банк тканей», к.б.н., специалист в области клеточных технологий Наталья Осина, которая более 20 лет проработала в известных зарубежных компаниях и крупных вузах страны.

Директор НПЦ «Самарский банк тканей», заведующий биотехнологическим отделом Института экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ, д.м.н. профессор Лариса Волова рассказала об особенностях запатентованной системы.

- Мы проводим на клетках тестирование лекарств, обладающих противовоспалительным действием, которые применяются для лечения таких заболеваний, как псориаз, ревматоидный артрит, болезнь Крона и других. Таким образом, можно определить, эффективно ли новое лекарство или нет, - рассказала Лариса Волова.

По словам специалиста, эти тесты предназначены для всех видов клеток организма, которые вырабатывают цитокины - вещества, запускающие процесс воспаления в организме. Простыми словами, для оценки эффективности препарата, клетку сажают в специальную лунку, где она растет в питательной среде. После чего клетку начинают стимулировать на выработку цитокинов, а после этого подавляют выработку с помощью лекарств, и с применением ИФА-диагностики оценивают, насколько эффективно препарат выполняет эту функцию. Если под действием препарата клетки перестали вырабатывать цитокины, значит он эффективен.