Дмитрий Азаров рассказал, как вырастет список получателей соцвыплат в губернии

В 2021 году социальные выплаты получат 2 миллиона самарцев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Губернатор Дмитрий Азаров рассказал об увеличении объема финансирования для социальных выплат жителям Самарской области. Губернатор отметил, что в связи с тем, что финансирование увеличилось в 2 раза по сравнению с прошлым годом, будет расширен список получателей социальной помощи в регионе.

- Объем финансирования из федерального и регионального бюджетов на текущий год увеличен до 34,6 миллиарда рублей. В прошлом году, с учетом дополнительной поддержки населения, в качестве ответных мер на «удары» пандемии объем средств соцвыплат составил 23,9 миллиарда рублей, - рассказал в эфире ГТРК «Самара» губернатор Дмитрий Азаров.

Таким образом, увеличение финансирования позволит расширить список получателей соцподдержки до двух миллионов человек. Стоит отметить, что в прошлом году этот показатель составил 1,8 миллионов жителей.

В 2020 году правительство Самарской области вернуло выплаты ветеранам труда. Эти обязательства будут продолжаться и в текущем году, более того, существующие в регионе меры поддержки будут проиндексированы и охватят большее количество получателей.

В 2021 году для семей с детьми, чей доход с учетом выплаты не достигает прожиточного минимума, социальные выплаты будут рассчитываться по дифференцированному подходу. То есть, размер выплаты будет составлять 50 %, 75 % или 100 % прожиточного минимума в зависимости от размера доходов граждан, то есть от 5,5 тысяч рублей до 11 тысяч рублей.

На начало 2021 года такие выплаты получили 78 698 семей на 90 422 ребенка. Всего в Самарской области осуществляется 123 социальные выплаты.