На железнодорожных вокзалах Новокуйбышевска и Чапаевска искали ножи и элементы взрывных устройств

В учениях участвовали более 30 сотрудников вокзалов

Первые совместные тренировки сотрудников Центра транспортной безопасности (ЦТБ) Самарского государственного университета путей сообщения и сотрудников подразделений транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах Новокуйбышевска и Чапаевска прошли в конце января. Их организовали Куйбышевская региональная дирекция железнодорожных вокзалов, СамГУПС и ООО «ПТБ «Форт». Всего в учениях участвовали более 30 сотрудников вокзалов.

- Выполнение мер по обеспечению безопасности, в том числе подготовка персонала, позволят избежать актов незаконного вмешательства в деятельность вокзальных комплексов и обеспечить безопасность пассажиров и посетителей, - отметил инициатор мероприятий, заместитель начальника Куйбышевской региональной дирекции железнодорожных вокзалов по транспортной безопасности Сергей Золотарев.

Цель учений - отработка навыков выявления запрещенных предметов, которые пассажиры могут попытаться пронести на вокзал, а также способов их определения на рентгентелевизионных установках и через рамки металлодетекторов. Для этого сотрудники центра использовали собственные макеты и имитаторы оружия, взрывных устройств и их элементов.

Как отметил директор ЦТБ СамГУПСа Сергей Ярыгин, сотрудники центра уже имеют опыт обучения и подготовки сил обеспечения транспортной безопасности. Ранее подобные обучающие семинары и тренировки проводились с работниками Самарской пригородной пассажирской компании. В этом году впервые сотрудники ЦТБ вуза по договорённости с Куйбышевской РДЖВ провели тренировки на железнодорожных вокзалах.

По словам ведущего специалиста ЦТБ СамГУПСа Александра Ермолина, занятия с персоналом транспортных подразделений безопасности должны проводиться раз в месяц специалистами аккредитованной организации, поэтому в РДЖВ решили привлечь к работе ЦТБ СамГУПС.

В 2021 году аналогичные тренировки намерены провести на всех железнодорожных вокзалах Самарской области. Сейчас готовится к подписанию долгосрочное соглашение между Куйбышевской РДЖВ, СамГУПС и ООО «ПТБ «Форт» в области обеспечения транспортной безопасности на железнодорожных вокзалах.