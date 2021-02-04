В Самарской области в 20 раз вырастет финансирование семей по соцконтракту

Тем, кто ищет работу, помогут выплатой

В Самарской области в 20 раз вырастет объем финансовой помощи семьям, оказавшимся в трудном положении, которую они могут получить по соцконтрактам. С 2021 года такую поддержку могут получить большее количество людей. Если раньше на эти цели направлялись 50 млн рублей только из госказны, то теперь 367 млн рублей выделяется из регбюджета, а еще 681 млн рублей - из федерального.

- Я приглашаю жителей участвовать в социальной программе, готовить свои проекты, агростартапы, и получать поддержку для открытия своего дела и обеспечения гарантированного заработка для семьи, - отметил губернатор Дмитрий Азаров, выступая в эфире ГТРК Самара.

Выплату можно получить по программам социальной адаптации: на ведение личного подсобного хозяйства, открытие ИП, на поиск работы. Теперь на выплату имеют право и члены малоимущих семей, состоящих из граждан трудоспособного возраста. Выплата может быть как единовременной, так и ежемесячной.