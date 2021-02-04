У одной из офисных сотрудниц в Тольятти украли кошелек Louis Vuitton почти за 100 тысяч рублей

Преступник забрал наличные, не подозревая, что кошелек стоит в десятки раз дороже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейским Тольятти поступило сообщение о краже из кабинета одной из сотрудниц офисного центра. Как рассказала заявительница, у нее украли дизайнерский кошелек Louis Vuitton с деньгами. Материальный ущерб пострадавшей составил более 90 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку с приметами подозреваемого в краже. Чуть позже полицейским удалось установить местонахождение преступника и задержать его.

- Задержанным оказался ранее судимый за аналогичное преступление местный житель 1976 года рождения. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину и пояснил, что похищенные 5 тысяч рублей из кошелька он потратил на цветы своей девушки, а кошелек выкинул, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Преступнику может грозить до 5 лет лишения свободы.