В Самарской области друзья украли у знакомого паспорт и оформили на него два кредита

Уголовное дело передано в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое жителей Сызрани реализовали мошенническую схему и ограбили микрофинансовую организацию на 68 тысяч рублей. По версии следствия, 23-летняя девушка украла у своего знакомого паспорт и передала документ своим друзьям 1992 и 1996 годов рождения. Молодые люди дважды, с помощью украденного паспорта, оформили кредит в микрофинансовой организации на покупку мобильных телефонов. Позже средства связи были проданы, а вырученные деньги злоумышленники поделили между собой.

Жертва преступления – владелец паспорта, узнал об оформленном кредите от звонка коллектора, который требовал погасить образовавшуюся задолженность.

В настоящее время всем трем злоумышленникам предъявлено обвинение по части 2 статья 159 УК РФ «Мошенничество». Также девушке грозит наказание по части 2 статьи 325 УК РФ «Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа». Уголовные дела переданы в суд для рассмотрения по существу.